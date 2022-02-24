ДОХА, 24 фев — ПРАЙМ. Ирак обсуждает с Катаром поставку 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), поставки могут начаться в августе, сообщил РИА Новости министр нефти Ирака Ихсан Исмаил. Катар расширяет производство СПГ для поставок в Европу

"Предварительно обсуждается поставка в Ирак из Катара 1,5 миллиона тонн в год сжиженного природного газа (СПГ). Будут проведены работы по подготовке приемных сооружений и оборудования в Ираке. Если удастся достигнуть договоренности, ожидается, что отгрузка начнется в конце августа", — сказал Исмаил.

По его словам, полтора миллиона тонн СПГ в год дадут стране 400-500 миллионов кубических футов в день для поддержания давления в электросетях и поддержки поставок в газовую сеть на юге Ирака, к 2024 году ожидается стопроцентный прирост энергии.

В настоящее время в Ираке существуют газовый проект Halfaya в Аль-Амаре и проект JA в Эн-Насирии, два проекта с Total на юге страны и три завода Basra Gas Company с Shell, месторождение Mansouriya под управлением китайской компании Sinopec.

Как указал министр, власти Ирака не строят планов, что "на каком-то этапе страна станет экспортером газа, но ожидают в ближайшие годы лидерства Ирака на мировом уровне в экспорте сжиженного углеводородного газа (СУГ) и продукта нефтепереработки — лигроина".