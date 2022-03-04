МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Поддерживая Украину, США и Европа защищают не эту страну, а мировой порядок, сложившийся после холодной войны, и в котором коллективный Запад занял доминирующую позицию, заявил "Известиям" сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. США ввели санкции против ряда предприятий России

"Вашингтон, безусловно, на стороне Украины, но не из-за Украины как таковой. Вашингтон и коллективный Запад в целом защищают мировой порядок, который сложился после холодной войны и в котором Запад занял доминирующую позицию. Россию этот мировой порядок не устраивает, и она стремится его изменить. Сначала по-хорошему, а после того, как по-хорошему не вышло — силой", — пояснил Полетаев.