МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что праздничные дни для Владимира Путина будут рабочими — сейчас не до выходных. В Кремле оценили ситуацию в российской экономике на фоне санкций

По словам Пескова, пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие, там есть и телефонные переговоры.

На следующей неделе Путин планирует провести совещания по экономическим вопросам, сообщил Песков.

"Совещания планируются, они будут, мы будем вас информировать", — сказал он.

Также он добавил, что Путин сейчас не планирует встречаться с иностранным бизнесом.

"Нет, сейчас таких встреч не планируется. Существуют компании, которые вынужденно это делают и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же, по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ провести какие-либо встречи или диалог с иностранным бизнесом на фоне их решения покинуть РФ.