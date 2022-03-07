МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Власти Украины выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом населения в Россию. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", — пояснила политик.

Верещук отметила, что эвакуация граждан должна проходить только в населенные пункты, расположенные на территории Украины.

Ранее Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.