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В Киеве выступили против гуманитарных коридоров с выходом в Россию
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Власти Украины выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом населения в Россию. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Это неприемлемый... ПРАЙМ, 07.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Власти Украины выступили против открытия гуманитарных коридоров с выходом населения в Россию. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", — пояснила политик.
Верещук отметила, что эвакуация граждан должна проходить только в населенные пункты, расположенные на территории Украины.
Ранее Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.