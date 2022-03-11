МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Стоимость сахара на Камчатке повышается как в оптовой, так и в розничной сфере, это связано с ограничением на отгрузку со стороны производителей, сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края. Производители заморозили цены на сахар

"На текущий момент из двух ведущих поставщиков сахара, работающих напрямую с заводами, у одного уже сахар закончился, но новая партия сахара уже отгружена в регион. У второго оптовика сахар в наличии. У более мелких оптовиков сахар пока имеется. Цены на сахар повышаются и в опте, и в рознице. Это связано с тем, что производители в центральной части России существенно сократили продажи и подняли закупочные цены", — сообщили в правительстве.

Повышенный спрос на сахар в опте и в рознице в Камчатском крае фиксируют с 4 марта по настоящее время. Сейчас производители его отгружают только по ранее заключённым договорам в том объеме, который указан в договоре. При этом отмечается заметный рост цены у производителей, сказали в пресс-службе администрации региона.

"В правительстве региона сегодня разрабатываются меры поддержки для поставщиков продуктов питания и товаров первой необходимости, которые прежде всего рассчитаны на стабилизацию цен", – добавили в пресс-службе.

Цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, — 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%, сообщает Росстат.