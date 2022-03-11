2022-03-11T17:49:00+03:00
2022-03-11T17:49:03+03:00
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2022
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Российский бизнес агентства недвижимости Century 21 продолжит работать
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. Российская штаб-квартира международной сети агентств недвижимости Century 21 продолжит свою деятельность. "Century 21 Россия" работает по лицензионному договору, по модели... ПРАЙМ, 11.03.2022
новости, century 21, агентство недвижимости
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российская штаб-квартира международной сети агентств недвижимости Century 21 продолжит свою деятельность.
"Century 21 Россия" работает по лицензионному договору, по модели франчайзинга, у нас российские владельцы и совет директоров. Мы не имеем иностранного капитала или других обязательств — в этом плане мы независимы, и у нас есть долгосрочный контракт", — указывается в сообщении компании.
В нем отмечается, что риелтор продолжит выполнять свои обязательства перед партнерами.
Century 21 — международная сеть агентств недвижимости, основанная в 1971 году. В России работает с 2007 года.