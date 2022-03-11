МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российская штаб-квартира международной сети агентств недвижимости Century 21 продолжит свою деятельность. Российский офис консалтинговой компании JLL выйдет из глобальной сети

"Century 21 Россия" работает по лицензионному договору, по модели франчайзинга, у нас российские владельцы и совет директоров. Мы не имеем иностранного капитала или других обязательств — в этом плане мы независимы, и у нас есть долгосрочный контракт", — указывается в сообщении компании.

В нем отмечается, что риелтор продолжит выполнять свои обязательства перед партнерами.

Century 21 — международная сеть агентств недвижимости, основанная в 1971 году. В России работает с 2007 года.