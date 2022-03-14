МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе кабмина сообщили об утверждении постановления об автоматическом продлении и упрощенном оформлении разрешительных документов в 2022 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Власти поддержат коммерческое и промышленное строительство в России

Сообщается, что сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов продлеваются на 12 месяцев, а также действует порядок их упрощённого получения или переоформления в 2022 году. Это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Отмечается, что данная эта мера затронет более 120 видов разрешений в различных сферах деятельности, среди них — сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Рассчитывается продлить или переоформить в упрощенном порядке более 2,5 миллионов разрешений.

Также в течение года допускается не проходить процедуру подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Правительство приняло соответствующее решение из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий "в условиях санкционного давления", сообщается в релизе.

Кроме того, госорганы имеют право принимать решения о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, и об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.