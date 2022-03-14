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https://1prime.ru/News/20220314/836371918.html
Олишевское подземное хранилище газа повреждено в Черниговской области
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ОЛИШЕВСКОЕ ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА ПОВРЕЖДЕНО В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛА — "НАФТОГАЗ". Новость дополняется. ПРАЙМ, 14.03.2022
энергетика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ОЛИШЕВСКОЕ ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА ПОВРЕЖДЕНО В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛА — "НАФТОГАЗ".
Новость дополняется.