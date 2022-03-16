МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Тигран Худавердян на фоне санкций Евросоюза покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Об этом сообщается на сайте компании "Яндекс".

"Яндекс" также зааявила и о том, что Тигран Худавердян покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Инвесторы выбирают юань

В компании, как отмечается, сформировалась сильная команда управленцев, и совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на эту команду. Отмечается, что до 15 апреля обязанности генерального директора ООО "Яндекс" будет исполнять Елена Бунина.

По словам председателя совета директоров Yandex N.V. Джона Бойнтона, приведенным на сайте, компания крайне удивлена, что Худавердян попал в санкционный список Евросоюза.

"Нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы "Яндекс" развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров", — приводятся слова Бойнтона.

Ранее Евросоюз в связи с российской спецоперацией на Украине ввел санкции в отношении Худавердяна.

"Ни "Яндекс", ни дочерние предприятия группы компаний не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании", — отметили в сообщении.

Худавердян является управляющим директором группы компаний "Яндекса" с 2019 года, 15 марта его назначили гендиректором "Яндекса" в России. Гендиректором группы остается Аркадий Волож.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.