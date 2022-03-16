МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может объявить в среду о предоставлении Украине военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Ранее Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.

Как сообщает издание, "по словам официальных лиц США, президент Байден, как ожидается, объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более 1 миллиарда долларов уже в среду".

Wall Street Journal также добавляет, что новый пакет помощи может включать противотанковые и зенитные комплексы, в том числе переносные средства ПВО, в том числе комплексы Javelin и Stinger.