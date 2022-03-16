МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов отметил ключевую роль частного бизнеса в в разрешении текущих проблем российской экономики. Путин поручил отслеживать ситуацию с ценами в России

Глава государства отметил, что именно бизнес способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции.

"На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы", — сказал Путин. Президент призвал освободить бизнес от необоснованного контроля надзорных органов и неоправданных административных, регуляторных барьеров.

"Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", — отметил президент. Путин призвал поддержать потерявших работу россиян

Вместе с тем Путин отметил, что одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры.

Глава государства отметил также роль банков, которые справились с текущим вызовом и продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.