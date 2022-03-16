Путин отметил ключевую роль частного бизнеса в в разрешении текущих проблем российской экономики
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов отметил ключевую роль частного бизнеса в в разрешении текущих проблем российской экономики.
Глава государства отметил, что именно бизнес способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции.
"На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы", — сказал Путин. Президент призвал освободить бизнес от необоснованного контроля надзорных органов и неоправданных административных, регуляторных барьеров.
"Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", — отметил президент.
Вместе с тем Путин отметил, что одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры.
Глава государства отметил также роль банков, которые справились с текущим вызовом и продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.
В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.
https://1prime.ru/News/20220316/836396295.html