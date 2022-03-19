МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рост спроса на антидепрессанты, снотворные и противотревожные препараты в России связан с сезонностью и общим нестабильным эмоциональным фоном в обществе, сказал РИА Новости профессор, психотерапевт Игорь Никифоров. Фармаколог объяснил, когда утихнет ажиотаж с импортными лекарствами

"В весенний период традиционно наблюдается повышенный спрос на успокоительные средства. На фоне геополитической неопределенности возрос общий фон тревожности. Мы фиксируем большой поток людей, которые обращаются за помощью впервые", — сказал Никифоров.

Слова профессора подтверждает исследование DSM Group, имеющееся в распоряжении РИА Новости. Согласно нему аптечные сети за первую неделю марта реализовали рецептурных антидепрессантов более чем на 525 миллионов рублей, что на 50,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, продажи "Ципралекса" с 28 февраля по 6 марта достигли 121,3 миллиона рублей, "Бринтелликса" — 43,3 миллиона рублей, а "Феварина" — 50,9 миллиона рублей. Всего аптечные сети реализовали более 577,6 тысячи упаковок антидепрессантов.

Также растет спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные средства. Год к году реализация этих товаров увеличилась на 88% и 34,7% соответственно. В числовом выражении продажи составили 3,3 миллиона упаковок для снотворных и 347 тысяч упаковок для безрецептурных успокоительных.

Аптечная сеть "36,6" сообщила РИА Новости, что за период с 28 февраля по 13 марта 2022 года зафиксировала рост реализации как противотревожных и снотворных средств, так и антидепрессантов. За девятую и десятую неделю 2022 года был выявлен рост продаж — было реализовано 256 тысяч упаковок противотревожных средств. Рост составил 115,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.