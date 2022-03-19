Профессор Никифоров: повышенный спрос на успокоительные в России связан с сезонностью
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рост спроса на антидепрессанты, снотворные и противотревожные препараты в России связан с сезонностью и общим нестабильным эмоциональным фоном в обществе, сказал РИА Новости профессор, психотерапевт Игорь Никифоров.
"В весенний период традиционно наблюдается повышенный спрос на успокоительные средства. На фоне геополитической неопределенности возрос общий фон тревожности. Мы фиксируем большой поток людей, которые обращаются за помощью впервые", — сказал Никифоров.
Слова профессора подтверждает исследование DSM Group, имеющееся в распоряжении РИА Новости. Согласно нему аптечные сети за первую неделю марта реализовали рецептурных антидепрессантов более чем на 525 миллионов рублей, что на 50,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, продажи "Ципралекса" с 28 февраля по 6 марта достигли 121,3 миллиона рублей, "Бринтелликса" — 43,3 миллиона рублей, а "Феварина" — 50,9 миллиона рублей. Всего аптечные сети реализовали более 577,6 тысячи упаковок антидепрессантов.
Также растет спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные средства. Год к году реализация этих товаров увеличилась на 88% и 34,7% соответственно. В числовом выражении продажи составили 3,3 миллиона упаковок для снотворных и 347 тысяч упаковок для безрецептурных успокоительных.
Аптечная сеть "36,6" сообщила РИА Новости, что за период с 28 февраля по 13 марта 2022 года зафиксировала рост реализации как противотревожных и снотворных средств, так и антидепрессантов. За девятую и десятую неделю 2022 года был выявлен рост продаж — было реализовано 256 тысяч упаковок противотревожных средств. Рост составил 115,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://1prime.ru/News/20220319/836430194.html