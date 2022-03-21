МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в беседе с "Известиями" оценил возможность исключения России из организации после выхода страны из Совета Европы на прошлой неделе.

Постпред заявил, что Россия не намерена выходить из ОБСЕ и будет "последовательно отстаивать российские национальные интересы" в организации.

"Недружественные России государства Евросоюза и НАТО, злоупотребив своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, по сути, разрушили сам совет, одну из старейших общеевропейских структур. Ее превращение в бесконтрольный инструмент антироссийской политики вынудило Россию попрощаться с этой организацией", — отметил Лукашевич.

В то же время в ОБСЕ, по его словам, наблюдаются схожие тенденции: "проявление двойных стандартов, диалог как заложник возрастающих эмоций и внешнеполитической конъюнктуры, нежелание искать компромиссы, почти полная профессиональная деградация многих западных представителей".