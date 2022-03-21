МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Белоруссии на уровне "ССС", оставив его в списке на пересмотр с возможным понижением, говорится в релизе агентства. В Белоруссии рассказали о переходе на рубль в торговле с Россией

"На наш взгляд, международные санкции, введенные в отношении Белоруссии в связи с ее участием в военной операции России на Украине, являются серьезными и могут быть ужесточены. Мы считаем, что эти санкции существенно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности", — пишет агентство.

S&P по-прежнему считает, что Белоруссия может объявить дефолт в течение следующих 12 месяцев.

Агентство прогнозирует, что реальный ВВП Белоруссии сократится на 15% в 2022 году, а затем на 5% в 2023 году.

S&P может понизить рейтинг республики в следующие несколько недель. Агентство ждет большей ясности по поводу влияния санкций на экономику, а также готовности правительства Белоруссии полностью и своевременно выполнять свои долговые обязательства.

S&P 5 марта понизило суверенный рейтинг Белоруссии до "ССС" с "В" и поместило его на пересмотр с возможностью понижения.