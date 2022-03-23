БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия разрешила государствам ЕС оказание прямой господдержки компаниям, которые столкнулись с трудностями из-за кризиса на Украине и последовавших санкций против РФ. В МИД рассказали, кто нанес инфляционный удар по Европе

"Государства-члены ЕС смогут выделять до 35 тысяч евро пострадавшим в результате кризиса компаниям в сельскохозяйственном секторе и рыбной промышленности. До 400 тысяч евро смогут получить компании, работающие в других секторах и также пострадавшие в результате кризиса", — говорится в сообщении ЕК.

В документе указывается, что за помощью могут обратиться как компании, непосредственно пострадавшие в результате ограничительных мер против РФ, так и те, кто столкнулся с трудностями из-за резкого роста цен на энергоносители. "Эта поддержка может быть предоставлена в любой форме, в том числе непосредственно грантами", — пояснили в Европейской комиссии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.