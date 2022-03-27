МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву. Об этом сообщает РИА Новости. Европе предрекли катастрофу из-за перехода на американский газ

"Задача этого парня и (американского лидера. — Прим. ред.) Байдена — начать третью мировую войну", — сказал Barnhillboy.

"НАТО не обязана помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — пишет Januaryaugust.

"Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир", — пишет еще один пользователь.

"Извини, но мы не хотим ядерной войны", — ехидно заметил H8INGITHERE.

"Россия — тоже", — ответил ему Don Coileain.

"Я начинаю подозревать, что он (Зеленский — прим. ред.) плохой парень", — прокомментировал LeeC31.