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Британцы обвинили Зеленского в попытке спровоцировать третью мировую
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Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву. Об этом сообщает РИА Новости. "Задача этого парня и... ПРАЙМ, 27.03.2022
новости, британия, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
"Задача этого парня и (американского лидера. — Прим. ред.) Байдена — начать третью мировую войну", — сказал Barnhillboy.
"НАТО не обязана помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — пишет Januaryaugust.
"Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир", — пишет еще один пользователь.
"Извини, но мы не хотим ядерной войны", — ехидно заметил H8INGITHERE.
"Россия — тоже", — ответил ему Don Coileain.
"Я начинаю подозревать, что он (Зеленский — прим. ред.) плохой парень", — прокомментировал LeeC31.