МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Белоруссии, фигурирующим в санкционных списках. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК. Байдена обвинили в желании превратить Украину в болото и развалить Россию

"Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине", — сказала она.

В Европе опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или "оказывающие очевидную поддержку" спецоперации на Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы "золотых паспортов".

В принятой рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.