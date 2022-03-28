МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призвал французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском перебоев с поставками следующей зимой.

"Нужно экономить газ и электричество во Франции уже сейчас, в противном случае следующей зимой все может быть плохо", — сказал Каренко в интервью изданию Echos. Топлива на всех не хватит: Европа ищет, у кого его отнять

Он подчеркнул, что приложить усилия должны все: промышленный сектор, сфера обслуживания, государственные организации и каждый гражданин Франции, ограничивая потребление электроэнергии и отопления.

Председатель CRE также призвал к устранению административных препятствий для того, чтобы ускорить развертывание плавучего терминала СПГ в Гавре, а также к упрощению административных и судебных процедур, касающихся проектов в области возобновляемых источников энергии.

Цены на энергоносители значительно выросли на фоне военного конфликта на Украине.

Во Франции на производство электроэнергии повлияло закрытие нескольких ядерных реакторов после обнаружения коррозионных трещин в системах безопасности. В связи с этим, по оценкам CRE, производство электроэнергии на АЭС достигло уровня 1991 года, который был низким.