МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Открытие счета в одном из банков ЕАЭС для рядового потребителя может быть неэффективным решением для обхода санкций: для многих важных операций требуется личное присутствие, а решить удаленно оперативные вопросы не получится из-за недостаточного уровня развития финтех-сервисов, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

"Дистанционное обслуживание счета может быть затруднительным. Для операций, связанных с закрытием отношений с банком, или каких-то других серьезных операций может потребоваться личное присутствие, особенно если у банка не так развиты финтех-сервисы и мобильные банки", — предостерегает Кривошея, отвечая на вопрос, можно ли открыть счет в банке ЕАЭС с целью преодоления ограничений, возникших ввиду санкций.

Кроме того, клиентам важно читать условия и обращать внимание на информацию о страховании вкладов для нерезидентов и правила подтверждения статуса, добавляет эксперт. В некоторых странах необходимо регулярное подтверждение статуса, что нередко связано с передачей физического документа. Это также может требовать личного присутствия.

Кривошея обращает внимание, что в случае блокировки карты, ее утери или утечки информации о счете клиенту также может быть сложнее общаться с банком. Помимо этого, финансовые системы обычно интегрированы с другими цифровыми системами в стране. Это особенно видно на примере интеграции единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждения личности в банке в России.

Похожие принципы работают и в других странах, поясняет Кривошея: внедрение любых процессов оптимизации и инноваций требует интеграции различных систем. Нерезидентам, которые не находятся постоянно в стране открытия счета, может быть сложнее использовать все преимущества счета, особенно в цифровом пространстве, заключил он.