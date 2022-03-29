МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Польша, требующая от других государств Евросоюза усиления санкционного давления на Россию, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву, заявил в эфире Radio ZET экс-глава польского МИД Радослав Сикорский. Об этом сообщает Lenta.ru. Польша заблокировала банковские счета российского посольства

"Меня беспокоит то, что Запад вводит болезненные и для себя санкции, но не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша", — заявил политик.

Он утверждает, что пока Варшава ссылается на конституцию и бездействует, "российский уголь продолжает широким потоком течь через польскую границу".