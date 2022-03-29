СТАМБУЛ, 29 мар — ПРАЙМ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что переговоры переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно, о ее предложениях будет доложено Владимиру Путину. Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций

Мединский отметил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, пояснив, что они предусматривают две части — военную и политическую.