СТАМБУЛ, 29 мар — ПРАЙМ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что переговоры переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно, о ее предложениях будет доложено Владимиру Путину.
Мединский отметил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, пояснив, что они предусматривают две части — военную и политическую.
https://1prime.ru/News/20220329/836536037.html
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