Минтруд США сообщил о снижении безработицы в стране в марте до 3,6%
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Безработица в США в марте снизилась до 3,6% с уровня февраля в 3,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 431 тысячу, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения безработицы до 3,7% и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 490 тысяч.
https://1prime.ru/News/20220401/836566010.html
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