МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Безработица в США в марте снизилась до 3,6% с уровня февраля в 3,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 431 тысячу, следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения безработицы до 3,7% и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 490 тысяч.