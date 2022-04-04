МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро продолжает расти в понедельник вечером в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,0995 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене рос до 122,72 иены со 122,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,22%, до 98,85 пункта.

По словам аналитиков Danske Bank, мнение которых приводит газета Wall street Journal, макростатистика по Европе становится все хуже, в то время как данные из США указывают на укрепление экономики страны. В связи с этим Европейский центробанк может продолжить придерживаться более мягкого курса монетарной политики, в то время как ФРС США имеет условия для ее ужесточения.

Эксперты предупредили, что такое отличие подходов двух центробанков окажет значительное давление на евро в паре с долларом.

В связи с этим валютные инвесторы ждут выхода протокола прошлого заседания Федрезерва США, поскольку надеются получить подсказки о дальнейших действиях регулятора.