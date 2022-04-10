МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

"Поездка должна состояться уже завтра, в понедельник", — написала газета, уточнив, что Нехаммер планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. В окружении Нехаммера говорят о том, что канцлеру Австрии, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и совершать визиты.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.