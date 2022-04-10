МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры 11 апреля с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Латвии назрела критическая ситуация из-за санкций против России

"Да. Мы подтверждаем", — сказал Песков.

Напомним, что ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву. По данным издания, поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. В окружении Нехаммера отмечают, что канцлеру Австрии, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и совершать визиты.

Как отметила газета, в связи с субботним визитом на Украину Нехаммер подвергся критике. По сообщению издания, австрийского канцлера обвинили, что, продемонстрировав поддержку Украине, он "поставил под угрозу" нейтральность Австрии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.