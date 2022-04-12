МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube. Роскомнадзор "наказал" за нарушения шесть ресурсов Google

Ранее Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.

"Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на 10 лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, блокировку канала "Дума ТВ" можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.

"Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях", — подчеркнул депутат.

По его словам, команда "ДумаТВ" продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.