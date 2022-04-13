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Путин проведет в четверг совещание о ситуации в нефтегазовой сфере
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https://россиясегодня.рф
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в четверг проведет совещание о текущей ситуации в нефтегазовой сфере. Он отметил, что... ПРАЙМ, 13.04.2022
новости, нефть, энергетика, экономика, владимир путин, совещание, дмитрий песков, нефтегазовая отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в четверг проведет совещание о текущей ситуации в нефтегазовой сфере.
Он отметил, что президент продолжит работать по отраслям, серии отраслевых совещаний продолжены.
По его словам, на совещании выступит глава государства, также ожидается доклад вице-премьера Александра Новака.