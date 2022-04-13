МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в четверг проведет совещание о текущей ситуации в нефтегазовой сфере. Путин оценил последствия отказа Запада от нормального сотрудничества

Он отметил, что президент продолжит работать по отраслям, серии отраслевых совещаний продолжены.

По его словам, на совещании выступит глава государства, также ожидается доклад вице-премьера Александра Новака.