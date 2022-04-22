МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, стали обещать им бонусы якобы от Telegram за пополнение криптокошелька, название которого отсылает к неудавшемуся проекту Павла Дурова — блокчейн-платформе TON c собственной криптовалютой Gram, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Эксперт рассказала, что в последнее время мошенники предлагают "бонусы от Telegram" за пополнение стороннего кошелька для криптовалюты GramWallet. Это название отсылает к истории экспериментов Павла Дурова с криптовалютой, напомнила Лазарева. О выходе кошелька версии GramWallet 01.11.19, которую все пользователи компании Дурова могли скачать в тестовом режиме, было объявлено осенью 2019 года.

"Сейчас злоумышленники "достали из пыльного мешка" название GramWallet и пытаются спекулировать им, реализуя старую схему – создают поддельные сайты, регистрируют новые криптокошельки и под старой-новой легендой пытаются выманить деньги у импульсивных и доверчивых граждан", — рассказала эксперт.

По ее словам, в этой истории потенциального пользователя, помимо прочего, должно насторожить условие пополнить сторонний Bitcoin-кошелек, чтобы получить выгоду. Многие разработчики действительно обещают своим потенциальным пользователям бонусы, но всегда лишь за регистрацию, и никогда — за пополнение сторонних счетов, балансов и кошельков, пояснила Лазарева.

"Это опять же известная схема со времен наперсточников у вокзалов и на рынках из 90-х – чтобы получить условный приз, нужно немножко заплатить. Потом попросят доплатить еще и еще, чтобы увеличить шансы на победу. А потом организаторы растворяются вместе с призом и деньгами жертвы", — предупредила эксперт.

Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Но вскоре Комиссия по ценным бумагам и рынкам США подала иск к Telegram и его филиалу, обвинив в нарушении закона о ценных бумагах — незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, а в мае 2020 года закрыл его.