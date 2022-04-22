МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком – президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против России, толкает мир в пропасть беспрецедентного социально-экономического кризиса, заявила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

"Думаю, нам пора перестать без конца оправдываться. Надо назвать истинного виновника угрожающего сегодня Африке невиданного голода. Это – президент США Джо Байден. Антироссийские санкции, которые Вашингтон принимает спешно и необдуманно, полностью разрушили логистические пути доставки российского зерна в Африку, где хлеб – основной продукт питания миллионов. А ведь мы экспортировали зерно во многие страны континента, некоторые из которых почти полностью удовлетворяли за наш счет свои потребности в пшенице", — рассказала Абрамова.

При этом Байден и его европейские союзники, по ее словам, "не ведают, что творят". "Находясь в антироссийском угаре, президент США, похоже, напрочь потерял способность трезво мыслить", — заметила директор Института Африки.

Страшный голод, который не через год, а уже в ближайший месяц-два охватит Африку, вызовет ужасающие последствия — миллионы беженцев хлынут в Европу. "Америку этот исход, понятно, не затронет, она далеко. А что будет делать Европа? Миграционный кризис 2015 года, когда из стран Африки, Ближнего Востока и Азии прибыло в Европу около 2 миллионов человек, покажется европейцам цветочками. Хотя они до сих пор от него не пришли в себя. Ведь на сей раз к миллионам беженцев из Украины, уже находящихся в странах Европы, присоединятся миллионы голодных, обреченных африканцев", — подчеркнула эксперт.

"Вот о чем на самом деле сегодня надо бить во все колокола, вот чем должны в настоящее время заниматься ООН, Международный валютный фонд и другие международные организации, а не переводить огульно стрелки в сторону России", — заключила Абрамова.