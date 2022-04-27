МОСКВА, 27 апр —Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли: котировки WTI вернулись выше 100 долларов за баррель. Китай принимает меры для поддержки экономики и избегает ввода полного локдауна в Пекине.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Июньские фьючерсы на нефть WTI во вторник на NYMEX подорожали на 3,16 доллара, или на 3,2%, до 101,70 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 2,67 доллара, или на 2,6%, до 104,99 доллара за баррель. По итогам торгов понедельника котировки WTI и Brent упали на 3,5% и 4% соответственно.

Майские фьючерсы на бензин выросли на 2,8% до 3,331 доллара за галлон, а июньские контракты на печное топливо – на 9,6% до 3,8173 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Власти Пекина принимают меры по сдерживанию распространения коронавируса и проводят массовое тестирование жителей на COVID-19, сообщают СМИ. Локдаун в Шанхае, крупнейшем городе Китая и важном финансовом и торговом центре, усилил опасения относительно темпов роста экономики КНР.

Тем не менее беспокойство инвесторов ослабло, поскольку власти не стали вводить полный локдаун в столице Китая, а Народный банк КНР объявил, что окажет поддержку малому бизнесу и отраслям, больше всего пострадавшим от пандемии коронавируса.

"Котировки нефти резко отскочили, поскольку власти Китая не стали полностью закрывать Пекин и пообещали поддержку людям, которых затронули предыдущие локдауны", — говорит Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

"Меры поддержки экономики Китая означают рост спроса на нефть – это проблеск надежды для рынка, который был обеспокоен относительно замедления потребления не только в Поднебесной, но и по всему миру", — отмечает эксперт.

С момента начала российской военной операции на Украине 24 февраля торги нефтью проходят волатильно: в начале марта цены на WTI ненадолго поднимались выше 130 долларов за баррель, а котировки Brent приближались к 140 долларам. Накануне ввода российских войск на Украину фьючерсы на WTI закрылись по 92,10 доллара, а контракты на Brent – по 94,05 доллара за баррель.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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