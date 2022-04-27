ВАРШАВА, 27 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Матеуш Моравецкий считает приостановку поставок российского газа в Польшу "местью" за санкции. Польша ввела собственные санкции против "Газпрома" и "Новатэка"

В понедельник 26 апреля Польша ввела собственные санкции против 35 компаний и 15 граждан России и Белоруссии. Под ограничения попали в том числе "Газпром", "Новатэк" и "Акрон".

В среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

"На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг дальше", — заявил Моравецкий.

По его мнению, Варшава своими санкциями показала, что такое "реальный удар по российским олигархам", и в качестве мести Россия реализовала свою угрозу отключения газа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.