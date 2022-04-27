МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду не показывают однозначной динамики после падения днем ранее, трейдеры обращают внимание на сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Чистый убыток Boeing вырос вдвое с начала года

По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03%, до 33230,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,23%, до 12519,15 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,3%, до 4187,64 пункта.

Днем ранее индексы заметно просели, самое сильное снижение пришлось на NASDAQ — 3,95%. Трейдеры проявляли осторожность и уходили от риска на фоне глобальной неопределенности и опасений за перспективы восстановления экономики.

В среду участники торгов оценивают данные отчитавшихся об итогах минувшего квартала компаний. Акции Visa дорожают на 7,9%, ее выручка и прибыль на акцию во втором квартале 2021-2022 фингода оказались выше ожиданий. Бумаги Microsoft растут в цене на 5,3%, основные финпоказатели компании за третий квартал 2021-2022 фингода также оказались лучше ожиданий рынков.

Акции Kraft Heinz дорожают на 1,5%, компания в первом квартале получила более высокую выручку и чистую прибыль по сравнению с прогнозами, а также повысила ожидания по росту органических чистых продаж на 2022 год.

Бумаги Alphabet дешевеют при этом на 3,7%, показатели дохода и прибыли оказались у компании хуже прогнозов. Акции Boeing падают в цене на 11,6% после публикации квартальных показателей, не оправдавших прогнозов рынков.