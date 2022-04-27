Фондовые индексы США торгуются без единой динамики на фоне корпоративных отчетностей
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду не показывают однозначной динамики после падения днем ранее, трейдеры обращают внимание на сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03%, до 33230,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,23%, до 12519,15 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,3%, до 4187,64 пункта.
Днем ранее индексы заметно просели, самое сильное снижение пришлось на NASDAQ — 3,95%. Трейдеры проявляли осторожность и уходили от риска на фоне глобальной неопределенности и опасений за перспективы восстановления экономики.
В среду участники торгов оценивают данные отчитавшихся об итогах минувшего квартала компаний. Акции Visa дорожают на 7,9%, ее выручка и прибыль на акцию во втором квартале 2021-2022 фингода оказались выше ожиданий. Бумаги Microsoft растут в цене на 5,3%, основные финпоказатели компании за третий квартал 2021-2022 фингода также оказались лучше ожиданий рынков.
Акции Kraft Heinz дорожают на 1,5%, компания в первом квартале получила более высокую выручку и чистую прибыль по сравнению с прогнозами, а также повысила ожидания по росту органических чистых продаж на 2022 год.
Бумаги Alphabet дешевеют при этом на 3,7%, показатели дохода и прибыли оказались у компании хуже прогнозов. Акции Boeing падают в цене на 11,6% после публикации квартальных показателей, не оправдавших прогнозов рынков.
https://1prime.ru/News/20220427/836771658.html