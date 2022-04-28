ПЕКИН, 28 апр — ПРАЙМ. Китай считает, что "Большой двадцатке" следует избегать политизации международного финансово-экономического сотрудничества и превращения его в оружие, G20 следует сфокусироваться на своих основных задачах, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В Кремле рассказали о поездке Путина на саммит G20

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, поблагодарив его за приглашение на саммит "Большой двадцатки" (G20).

"G20 является основным форумом для международного экономического и финансового сотрудничества. Нынешняя международная ситуация сталкивается со множеством (факторов — ред.) нестабильности и неопределенности, чтобы преодолеть это, международному сообществу срочно необходимо сплотиться и сотрудничать", — заявил дипломат, комментируя призывы США не допустить Россию до участия в мероприятиях G20 из-за ситуации на Украине.

Он отметил, что все страны должны настаивать на диалоге, а не провоцировать конфронтацию, придерживаться сотрудничества, а не создавать разногласия, прикладывать совместные усилия для защиты мировой стабильности, а не увеличивать побочные эффекты конфликтов.

"G20 необходимо сосредоточиться на своих обязанностях и основных задачах, избегать политизации и превращения международного финансово-экономического сотрудничества в оружие, а также вносить позитивный вклад в продвижение стабильного восстановления мировой экономики и в совершенствование глобального экономического управления", — указал он.

Индонезия в текущем году является председателем в "Группе двадцати". Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина.