КИШИНЕВ, 28 апр — ПРАЙМ. Спикер румынского парламента Марчел Чолаку заявил, что власти Румынии и Украины обсуждают возможность помочь Молдавии в том случае, если РФ прекратит поставки газа в молдавскую республику.

Молдавские власти в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа. В этих условиях власти страны готовятся закупать газ в альтернативных источниках, если поставки из РФ прекратятся.

"У нас есть большое обязательство перед Молдавией. И даже была дискуссия на эту тему с президентом Украины о том, как мы можем вместе обеспечить необходимый Молдавии газ", — заявил Чолаку журналистам, комментируя недавнюю поездку в Киев.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.