МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Более 100 тысяч российский туристов отдохнут в текущем году на бортах круизного туроператора "ВодоходЪ". Это на десять процентов выше показателя предыдущего года, сообщил журналистам на пресс- конференции гендиректор компании Ришат Багаутдинов. Эксперты выяснили, куда поедут российские туристы на майских праздниках

"Благодаря госпрограмме туристического кэшбека у россиян возрос интерес к речным круизам. На период май- июнь спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25-30%. В текущей навигации наша компания планирует принять не менее 102 тысячи туристов, в прошлом году их было 92 тысячи", — сказал он.

Доля постоянных, возвратных туристов составляет 70%. По его мнению, основная проблема — недостаточная осведомленность внутреннего туриста о возможностях такого вида внутреннего отдыха.

Говоря о туристах, он сообщил, что уже третий год основной акцент "Водоходъ" делает на внутреннего потребителя. В отсутствие иностранцев, которые составляли значительную долю клиентов, в этом году будут задействованы 19 судов из 26. Это на два теплохода больше, чем в навигации прошлого года, когда их было 17.

Говоря о ценах, он подчеркнул, что они растут непропорционально затратам компании, где на порядок выросли цены на комплектующие, расходные материалы, продовольствие.

Средняя стоимость одного круизного дня выросла всего на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Илья Суховольский, заместитель гендиректора круизного туроператора, рассказал о минимальных ценах на речные круизы в навигации текущего года.

"Трехдневные круизы на теплоходах 3* можно приобрести от 20 тысяч рублей на человека за весь круиз (включая питание, экскурсии, анимацию). Цены на круизы на теплоходах 4* стартуют от 30-35 тысяч рублей на человека, на теплоходах 5* — от 45 тысяч рублей",- рассказал он.

Среди новых маршрутов текущего года представители компании назвали круиз на воздушной подушке "Бирюса" по Байкалу. Услуга "Байкальская экспедиция" будет оказываться круглогодично. Есть также круиз в Башкирию, и новый вид круиза совмещенного с другим видом транспорта в Калмыкию и Екатеринбург.

Нововведением текущего года станет новый класс "Водоход. Лайт", где на базе комфортабельного премиального теплохода "Кронштадт", турист сможет сам спроектировать свое путешествие, исходя из удобного города отправления, желаемой продолжительности круиза и нужного пакета услуг на борту.

Теплоход отправится в свой первый круиз из Санкт-Петербурга 1 июня, а завершит навигацию 6 ноября в Нижнем Новгороде. За пять месяцев у туристов будет возможность в любой момент присоединиться к путешествию "Водоход.Лайт" и выбрать круиз любой продолжительности: от 2 до 32 дней.