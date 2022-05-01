МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Страхи среди пожилых британцев крепнут по мере того, как ситуация вокруг Украины продолжает увеличивать их траты на электроэнергию. А ведь они и до этого сильно выросли из-за инфляции, сообщает американское издание The New Tork Times. СМИ: американцы гадают, стоит ли ждать снижения цен на все

По мнению собеседников, следующей зимой нужно быть готовыми жечь костры в саду, чтобы согреться.

Бывший библиотекарь Морин Харт живет на фиксированное пособие после того, как боли в бедре и спине вынудили ее досрочно уйти на пенсию. Она сообщила, что счета за коммунальные услуги продолжают расти: в апреле она получила счет за электричество и газ в три раза больше, чем в марте.

"И так произошло со счетами по всей Великобритании, когда правительство повысило верхний порог стоимости электроэнергии. Чтобы экономить деньги и иметь возможность оплачивать ту помощь, которая ей необходима в самых простых вещах, даже в том чтобы помыться", — пишет издание.

77-летняя Харт вынуждена отказываться от услуг такси и выключать отопление, даже если холод усиливает боли в спине и суставах. "Вы никогда не задумываетесь о том, что вы можете оказаться в числе тех, кто не в состоянии оплатить отопление, — сказала Харт. — Должно быть, есть тысячи людей, которые, как и я, сейчас недоумевают: что пошло не так?"

Инфляция в Британии набрала обороты и других странах Европы еще до начала спецоперации России на Украине: она вызвана ростом цен на природный газ и перебоями в цепочке поставок после локдаунов в период пандемии коронавируса. Украинский конфликт подстегнул резкий рост цен на нефть и газ. "Сейчас потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, а заработная плата не поспевает за ними, что приводит к такому сокращению доходов домохозяйств, которого не было с 1956 года", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Скачок стоимости жизни особенно тревожит пожилых людей и других граждан с более низкими или ограниченными доходами, в том числе тех, кто живет на государственные пенсии и пособия по инвалидности, которые по большей части не изменились, даже несмотря на ускорение инфляции.

Апрель оказался особенно тяжелым. Ранее в апреле правительство повысило верхний порог цен на электроэнергию, которые следуют за мировыми ценами на газ, на 54%, и этот шаг затронул 22 миллиона домохозяйств. Ожидается, что верхний предел, который пересматривается два раза в год, снова повысится в октябре — в преддверии холодных зимних месяцев.

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