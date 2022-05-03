2022-05-03T08:02:34+03:00
2022-05-03T08:02:34+03:00
2022-05-03T08:02:34+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220503/836807729.html
Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в апреле на уровне марта
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Безработица в Германии в апреле осталась на уровне марта в 5%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Официальная статистика будет опубликована в релизе... ПРАЙМ, 03.05.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в апреле осталась на уровне марта в 5%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом Daily FX.
Официальная статистика будет опубликована в релизе Федерального агентства занятости страны во вторник, 3 мая, в 10.55 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует уровень безработицы в еврозоне в марте. Аналитики полагают, что показатель уменьшился до 6,7% с 6,8% в феврале.