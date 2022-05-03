МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в апреле осталась на уровне марта в 5%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом Daily FX.

Официальная статистика будет опубликована в релизе Федерального агентства занятости страны во вторник, 3 мая, в 10.55 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует уровень безработицы в еврозоне в марте. Аналитики полагают, что показатель уменьшился до 6,7% с 6,8% в феврале.