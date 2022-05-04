МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Госдума в мае может принять в первом чтении законопроект "О внешней администрации по управлению организацией", пишут "Известия". Мантуров пообещал работу сотрудникам компаний, покинувших Россию

Документом предлагается для защиты национальных интересов России закрепить в законодательстве механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний.

Глава комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что рассмотрение законопроекта планируется сразу после праздников. "Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство", — сообщил он.

Как говорится в пояснительной записке, внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено по решению суда. При этом иностранцы прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а сам бизнес — иметь существенное значение для обеспечения стабильности российской экономики.

В числе критериев — производство товаров первой необходимости. Также речь идет об организациях, которые являются единственными производителями определенных видов продукции.