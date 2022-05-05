МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Польша боится вводить войска на Западную Украину, поскольку это не позволит применить статью о коллективной обороне НАТО, и в итоге Варшава останется беззащитной перед ответом России, заявил в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт Владимир Евсеев. "Газпром" рассказал, откуда сейчас берет газ Польша

Он считает, что польские власти желают установить контроль над приграничными регионами Украины, но на сегодняшний день не способны осуществить эти планы.



"Сейчас есть опасность (для Польши — прим. ред.), что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. <…> Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе. Россия может нанести удары ракетами "Кинжал", которые нечем будет парировать. Это будет сопровождаться гибелью польских военнослужащих без всякой возможности ответить. Польша этого серьезно опасается", — отметил эксперт.

По его мнению, польское руководство может ввести войска на территорию Западной Украины только после начала полного распада Украины, когда Киев полностью утратит рычаги управления страной.