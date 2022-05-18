Власти рассказали о разработке в России летающего автомобиля
Министр транспорта Савельев рассказал о разработке в России летающего автомобиля "Циклокар"
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Разработка летающего автомобиля — проект "Циклокар" — ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль — "Циклокар" — у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", — сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", — рассказал он.
Согласно представленной презентации, "Циклокар" — разработка института теплофизики сибирского отделения РАН.
https://1prime.ru/News/20220518/836922389.html
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