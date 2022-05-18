МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Разработка летающего автомобиля — проект "Циклокар" — ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Эксперты опасаются роста угонов автомобилей на запчасти

"Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль — "Циклокар" — у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", — сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", — рассказал он.

Согласно представленной презентации, "Циклокар" — разработка института теплофизики сибирского отделения РАН.