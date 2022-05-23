ТОКИО, 23 мая — ПРАЙМ. По данным японского телеканала NHK, премьер Японии Фумио Кисида рассказал президенту США Джо Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме. В G7 обсудили использование резервов России для восстановления Украины

Телеканал отметил, что Байден воспринял это известие положительно.

Президент США находится в Японии с визитом. В Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров.

Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.

В последнем перед саммитом интервью Кисида отметил, что придает большое значение месту проведения саммита "семерки" в свете "воплощения великого идеала — стремления к миру без ядерного оружия".

Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула. После двусторонней встречи лидеров ожидается совместная пресс-конференция Кисиды и Байдена.