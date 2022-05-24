МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 55,3 пункта с 55,8 пункта в апреле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 7,4%

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 24 мая, в 11.00 мск.

В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к марту на 1,7%, до 750 тысяч.