Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в еврозоне в мае
DailyFX: аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне в мае до 55,3 пункта
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 55,3 пункта с 55,8 пункта в апреле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 24 мая, в 11.00 мск.
В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к марту на 1,7%, до 750 тысяч.
https://1prime.ru/News/20220524/836966099.html
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