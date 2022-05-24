События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 мая
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|2:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|50,7
|51,7 (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|55,7
|55
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|58,9
|58,6
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|54,6
|54
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|57,6
|57,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|55,5
|54,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|55,8
|55,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|57,7
|57,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|58,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|55,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|58,9
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|2,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|-0,4%
|0,9%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|59,2
|57,9
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|56
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|55,6
|55,4
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель)
|-8,6%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (апрель)
|763 тыс
|750 тыс
|19:20
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:15
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|МГТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)
|0 — див-д 2020
https://1prime.ru/News/20220524/836966727.html