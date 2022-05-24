ЛОНДОН, 24 мая — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в Великобритании за 12 недель достиг к 15 мая максимума за 13 лет, передает Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar. Глава E.ON предупредил британцев о "топливной нищете"

"Kantar Worldpanel, которая предоставляет данные по продуктовому сектору, сообщает, что показатель продуктовой инфляции подскочил более чем на 1% за последний отчетный период, до 7% — с признаками того, что пик еще далек от достижения. Продовольственная инфляция достигла самого высокого уровня за 13 лет — согласно тщательно отслеживаемым отраслевым данным, почти четверть покупателей едва сводят концы с концами", — сообщает телеканал.

Так, по данным исследователей, показатель инфляции в супермаркетах вырос до 7% с 5,9% месяцем ранее. Исследование показало, что быстрее всего росли цены на корм для собак, закуски и свежую говядину, что стало следствием роста цен электроэнергию, топливо и удобрения.

Последний отчет Kantar, охватывающий продуктовый рынок за 12 недель до 15 мая, показал, что продажи в супермаркетах снизились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что цены росли еще в преддверии начатой в конце февраля спецоперации России на Украине, поскольку нехватка рабочих в сочетании с высоким спросом привели к увеличению транспортных расходов, что затруднило восстановление после пандемии COVID-19.

"В растущей группе покупателей, пытающихся свести концы с концами, рост цен на продукты вызывает беспокойство более чем у 9 из 10 человек, что делает его второй по важности проблемой после растущей стоимости счетов за электроэнергию", — отметил глава отдела розничной торговли и потребительского анализа Kantar Фрейзер Маккевитт.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.