МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, при этом местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были заняты только Украиной. Рост цен на продукты в Британии за три месяца достиг максимума за 13 лет

Келин пояснил, что "здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе — пандемия, когда деньги раздавались налево и направо".

По его словам, правительство страны "что-то пытается делать, здесь считают, что вообще надо пересматривать основы деятельности".

"Но политики здесь занимаются Украиной, а на остальное только-только сейчас (предпринимаются — ред.) какие-то попытки, когда премьер-министр начал несколько переключать свое внимание на экономику. Критики раздается много, путей выхода пока не видно", — отметил он.

Посол подчеркнул, что экономическая ситуация в Великобритании "самая плохая в "семерке".

"Британия здесь на последнем месте, и в Еврозоне тоже по уровню своего ожидаемого развития", — резюмировал он.