МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цена золота в среду вечером опускается в рамках коррекции после многодневного роста, свидетельствуют данные торгов. Возможно замедление снижения курса доллара

По состоянию на 17.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 16,32 доллара, или на 0,87%, до 1849,08 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% — до 21,933 доллара за унцию.

Золото дорожало четыре торговые сессии подряд на фоне усиления опасений трейдеров по поводу перспектив восстановления мировой экономики. Золото традиционно является более надежным активом, поэтому геополитическая неопределенность поддерживает спрос на драгоценный металл.

Удешевлению золота способствуют также укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 102,14 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее при его покупке в другой валюте.