БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Согласно сообщению делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции, постпреды стран Евросоюза обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России.
В сообщении делегации в Twitter сказано, что постпреды соберутся в понедельник утром, "чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России".
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.
Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
https://1prime.ru/News/20220530/837020160.html
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