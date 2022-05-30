БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Согласно сообщению делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции, постпреды стран Евросоюза обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России. МИД Франции рассказал о принятии шестого пакета санкций против России

В сообщении делегации в Twitter сказано, что постпреды соберутся в понедельник утром, "чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России".

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.