БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. Представитель минэкономики Германии заявила на брифинге в Берлине, что поставки газа по "Северному потоку 1" в настоящее время продолжаются, безопасность обеспечения по-прежнему гарантирована.
Ранее "Газпром" полностью остановил поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила компания.
https://1prime.ru/News/20220601/837051686.html
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