БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. Представитель минэкономики Германии заявила на брифинге в Берлине, что поставки газа по "Северному потоку 1" в настоящее время продолжаются, безопасность обеспечения по-прежнему гарантирована. В Германии рассказали о борьбе с выпадающими поставками российского газа

Ранее "Газпром" полностью остановил поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила компания.