МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик заявил в кулуарах VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Москве, что процесс расширения объединения БРИКС, который предлагала запустить КНР, уже наметился. Путин готовится к участию в саммите БРИКС

По его словам, уже есть страны, которые наладили диалог с ключевыми участниками БРИКС, прежде всего с Китаем.

"Первый кандидат — это Аргентина, которая активно сотрудничает с Китаем в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и обозначила свою заинтересованность в участии в Едином банке развития БРИКС", — сказал Лисоволик в кулуарах VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Москве.

Эксперт также отметил, что существенную активность проявляет Индонезия, которая сейчас председательствует в G20. "Также и Иран, имеющий хорошие связи с Россией, Китаем и Индией, но не входящий пока в крупные блоки, мог бы быть вовлечен в БРИКС", — считает он.

Лисоволик также предположил, что еще одним кандидатом может стать Турция, "которая долгое время не может войти в ЕС". Впрочем, расширение ядра БРИКС потребует дополнительного обсуждения, а также определения критериев и временных рамок приема новых членов, убежден эксперт.