НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил результаты мер, направленных на ограничения поставок критически значимых товаров. Мишустин постановил разрабатывать отечественные цифровые платформы

По его словам, они подтверждают правильность курса по развитию отечественного высокотехнологичного производства.

"Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства", — сказал Мишустин на пленарной сессии VII конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Он подчеркнул, что России предстоит обеспечить "цифровую зрелость" ключевых отраслей промышленности. При этом работать придётся в новых условиях, с учётом санкций.

Кроме того, глава правительства заявил о необходимости оперативного принятия дополнительных мер по повышению конкурентоспособности российских предприятий и их продукции. По его словам, достигнуть этого можно, используя наилучшие доступные отечественные технологии, и в первую очередь — цифровые.

Он отметил, что российская IT-сфера должна стать платформенным сервисом для отечественной промышленности, который поможет вывести ее на новый уровень развития.

Мишустин также заявил о важности восстановления роли обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики. По его словам, нужно не только снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные проекты по разработке, выпуску и испытанию продукции, на всех стадиях жизненного цикла которой будут применяться сквозные технологии.